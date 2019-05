Spettacolo dei pupi con Enzo Mancuso nella chiesa San Girolamo a Mondello

Altro appuntamento da non perdere per gli amanti delle tradizioni. Con ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, venerdì 17 Maggio alle ore 11 presso la Chiesa San Girolamo in via Fortuna a Mondello, si terrà un incontro con i bambini ai quali sarà spiegata la costruzione del pupo e l’origine del teatro dei pupi. Alle ore 16:30 si terrà lo spettacolo dal titolo “Sikania ti Cuntu e Ti Cantu” in cui si fondono insieme la tradizione dei pupi, del cunto e del cantastorie. Lo spettacolo viene messo in scena dal maestro puparo Enzo Mancuso e il cantastorie bagherese Paolo Zarcone con una cornice scenografica di cartelli, scene pupi e pianino a cilindro ed è aperto a tutti, adulti e bambini. Lo spettacolo, che fa parte della rassegna per la celebrazione dei 90 anni della famiglia d’arte Mancuso diretta dal maestro puparo Enzo Mancuso, è patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo.