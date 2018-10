"PulcinellArte", lo spettacolo di burattini a guanto napoletani al museo Pasqualino

Si aprirà domenica 21 ottobre (per concludersi il 14 aprile 2019) la nuova stagione di Teatro al Museo Pasqualino, la rassegna di teatro d'immagine per bambini ideata e organizzata dall’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari con il sostegno del Ministero dei beni culturali, della Regione Siciliana Assessorato Turismo e dell'ERSU di Palermo.

Una seconda edizione che nasce dopo il successo di quella dell'anno scorso, in cui bambini e famiglie si sono finalmente riappropriati delle domeniche pomeriggio al museo come spazio di condivisione di un cartellone ricco e articolato, fatto da diverse realtà del teatro d'immagine. Ad aprire la rassegna, dunque, domenica 21 ottobre alle 17.30, il napoletano Gaspare Nasuto, considerato tra i maggiori interpreti e autori dell’arte tradizionale delle guarattelle, i burattini a guanto napoletani che dal 1500 intrattengono il pubblico delle piazze e dei teatri. Con il suo spettacolo PulcinellArte, Nasuto porta in scena il suo Pulcinella sempre attuale e coinvolgente. Una esclusiva ed esperta tecnica di movimento dei burattini e la qualità recitativa rendono gli spettacoli delle tradizionali guarattelle incredibilmente moderni: ne sono protagonisti indiscussi l’esuberanza, il disincanto, ma anche l’ironia e la generosità che hanno reso Pulcinella protagonista del teatro di animazione e di attore di tutta Europa.