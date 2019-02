"Pulcinella, per amore 1000 pene": lo spettacolo sul palco del Teatro Carlo Magno

Domenica 3 marzo e 10 marzo alle ore 18 al teatro Carlo Magno si terrà “Pulcinella. Per Amore 1000 pene” di Alessia Spatoliatore. L’evento è inserito nel cartellone artistico 2018/2019 del teatro Carlo Magno con la direzione artistica di Enzo Mancuso. Uno spettacolo esilarante che coniuga lo stile classico e quello umoristico, con alcune trovate di stampo disneyano.

Le origini di Pulcinella, la maschera napoletana per eccellenza, affondano le proprie radici sin nella notte dei tempi. Lo stereotipo di Pulcinella, riconoscibilissimo per il cappello bianco e il semivolto nero dal naso aquilino, è pigro, opportunista, sfacciato, ironico e molto chiacchierone; per un piccolo guadagno è disposto a rubare, truffare, mentire e, persino, prendere e dare a bastonate. Pulcinella è, in definitiva, l’uomo comune, l’uomo della strada che riesce a sfuggire alla morte, a prendersi gioco dei potenti e della prepotenza. Ma, non essendo invulnerabile, manifesta egli stesso paura, timore e tutti quei sentimenti che non sono propri dell'eroe ma dell'uomo di tutti i giorni. Il “Pulcinella innamorato” mette in scena un goffo spasimante più che mai ossessionato dalla sua amata, massima rappresentante della “Vita” nel teatro di tradizione napoletana. Un Pulcinella che, questa volta, prova a sfidare la sua stessa incapacità pur di conquistare la donna che ama. Riuscirà a trovare la formula perfetta per essere considerato un uomo meritevole di stima e affetto? O dovrà soccombere vittima della sua stessa inettitudine e pigrizia? C’è un solo modo per saperlo: venire a teatro!