"Psicomagia", l'arte che guarisce in un film di Alejandro Jodorowsky al Rouge et Noir

Psicomagia di Alejandro Jodorowsky al Rouge et Noir, mercoledì 6 novembre alle 20:30 e in replica a seguire, dalle 22:30. Biglietto intero 8 euro; studenti universitari e over 65 ridotto 6 euro.

Per Jodorowsky, molti dei nostri problemi derivano dalle barriere create dalla nostra società, dalla nostra famiglia e dalla nostra cultura, tutti fattori che ci impediscono di trovare il nostro vero io. La psicomagia aiuta le persone a liberarsi da queste catene. Gli atti psicomagici hanno un forte impatto sull’inconscio. Perciò, sono spesso impressionanti e altamente cinematografici.

Il film va oltre la finzione, filmando la realtà, ma una realtà accresciuta, magica e curativa. Psicomagia - un’arte per guarire è il film più completo sul lavoro terapeutico di Alejandro Jodorowsky. Attraverso testimonianze reali ci spiega cos’è la psicomagia, quali sono i suoi principi e come viene praticata. Ci mostra alcune persone durante il loro processo di guarigione, dalla realizzazione del loro “atto psicomagico” fino alla dimostrazione dei relativi effetti.