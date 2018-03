"Il principe felice", sul palcoscenico del teatro Libero la novella di Oscar Wilde

Dalla novella di Oscar Wilde e per il cartellone per famiglie del Teatro Libero, va in scena domenica 11 marzo alle 17 Il Principe Felice, una produzione di Fondazione Aida (Verona), per la regia di Pino Costalunga.

Lo spettacolo è tratto da una delle fiabe più note di Oscar Wilde che dà il nome alla raccolta di racconti “Il Principe Felice e altri racconti”. È la storia di una profonda amicizia che nasce tra un rondinotto e un Principe: una statua in piombo immobile sopra una colonna e ricoperta di foglie d’oro e pietre preziose. La rondine, che va e viene, racconta al principe le avventure che vive e i luoghi che vede, almeno fino all'arrivo di un inverno, quando invece di migrare al caldo, la rondine rimane al freddo per aiutare il principe a distribuire le sue ricchezze ai poveri e ai diseredati della città, dei quali il principe non si era mai accorto quando era in carne e ossa.

Dolce, vivace, ironico e commovente proprio come lo è la fiaba di Wilde, lo spettacolo è una rilettura che unisce diverse emozioni nel nome della vera amicizia e dei valori della vita. Biglietti a partire da 8 euro. Lo spettacolo viene replicato per le scuole da lunedì 12 a mercoledì 14 marzo al Teatro Libero e nei giorni di giovedì 15 e venerdì 16 al Teatro Selinus di Castelvetrano, sempre alle 9.30.