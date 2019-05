"La prima volta non si scorda mai", lo spettacolo sul palco del Teatro Jolly

La compagnia del Teatro Jolly, capitanata da Giovanni Nanfa e diretta da Antonio Pandolfo si cimenta con una commedia degli equivoci di fine ‘800, “La prima volta non si scorda mai”, in scena dal 10 al 26 maggio.

Una commedia brillante in due tempi molto amata dal pubblico per il susseguirsi di situazioni comiche irresistibili. In scena i nove attori della compagnia, mai stata così numerosa, che interpretano ruoli e non personaggi ben delineati: l’obiettivo non è inviare messaggi allo spettatore, ma ridere insieme a lui di alcuni stereotipi che caratterizzano i rapporti umani dall’origine della commedia fino ad oggi. I rapporti sessuali, le case di piacere, le scappatelle extraconiugali, temi considerati scabrosi dai nostri avi, diventano nel gioco teatrale un piacevolissimo flusso di eventi resi molto più divertenti all’interno di una trama molto improbabile per le sue imprevedibili coincidenze.

Giovanni Nanfa nei panni di un uomo maturo vittima di una moglie autoritaria, interpretata da Mirella Di Giovanni. Antonio Pandolfo alle prese con un viaggio di nozze pieno di imprevisti che scoraggiano la sposina Roberta Lacca. Un compare, Claudio Petrì, riconosciuto uomo di mondo capace di risolvere i problemi. Un ex pretendente, Mattia Macaluso, che non riesce a rassegnarsi e che conta sull’aiuto di una donna di facili costumi, Iaia Corcione, per raggiungere il suo scopo.

Infine, un marito, Rosario Versaggio, che cerca di ottenere il divorzio e Rosalba Bologna nei panni di una cameriera emotivamente coinvolta che, rimasta zitella, fantastica sulle vicende pruriginose dei padroni di casa. Gli ingredienti ci sono tutti e gli attori si sono fatti trascinare dalla regia sapiente di Antonio Pandolfo, consapevoli che in futuro difficilmente si ritroveranno dentro una storia tanto comica da resistere al passare del tempo. Tutti gli spettacoli vanno in scena dal venerdì alla domenica nei seguenti turni: venerdì 21.15, sabato 17.30 – 21.30, domenica 18.30. Il costo del biglietto è 18 euro intero e 16 euro ridotto.