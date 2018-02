Comicità, gag e vita quotidiana: lo spettacolo per "Poesie e dintorni" al teatro San Filippo Neri

La comicità che prende spunto dai fatti di vita quotidiani e diventa poetica, offrendo al pubblico in questo caso due serate di piena e intelligente leggerezza. Doppio appuntamento, sabato 10 e domenica 11 febbraio, al Teatro San Filippo Neri, con “Poesie e dintorni”, che vedrà in scena 4 attori di provata esperienza come Giuseppe Giambrone, Titti Giambrone, Rossella Leone e Tiziana Martilotti.

Due spettacoli, il primo alle 21.30 di sabato 10 mentre il secondo alle 17.30 di domenica 11, durante i quali il quartetto si profonderà in scenette veramente esilaranti, come nelle corde di tutti loro. "Sarà un susseguirsi di personaggi pronti anche a stupire se stessi - spiega Giuseppe Giambrone - che porteranno in scena sotto forma di poesia, tramite monologhi o anche scene in comune, situazioni di vita contemporanee, spesso anche drammatiche. Nulla di pesante, però, perché il tutto sarà raccontato in maniera leggera, con la delicatezza che temi del genere necessitano. Vogliamo fare divertire, senza banalizzare nulla o nessuno: far riflettere, col sorriso sulle labbra".

Un bel cocktail di sentimenti pieni di ironia, aiutato dai testi scritti da Tiziana Martilotti. Alcune poesie, invece, portano la firma di Vincenzo Giambrone, padre di Giuseppe e Titti. Uno spettacolo grazie al quale si trascorreranno veramente due serate diverse dal solito, ritmate dalle musiche scelte da Giuseppe Giambrone per scandire e sottolineare i passaggi, le entrate e uscite, ma anche i temi trattati durante tutta la serata da questa riuscita compagnia di attori, nessuno dei quali predomina o prevarica l'altro, pronti a suonare all'unisono, creando quella bella sinergia che determina la riuscita di un progetto.

Lo spettacolo fa parte della seconda edizione della rassegna “Riapriamo il sipario”, organizzata dalla Parrocchia “San Filippo Neri” in collaborazione con l’associazione “Il Nostro Quartiere”. Direttori artistici: Salvo Tarantino e Salvo Alicata. Costo del biglietto 10 euro intero, mentre 8 euro ridotto.