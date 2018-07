"Tutto fa Broadway", Pio e Amedeo per la prima volta a Palermo: lo spettacolo al Verdura

Gli scanzonati Pio e Amedeo per la prima volta in tour in Sicilia. Il duo comico sarà al Teatro Di Verdura di Palermo l'1 agosto con lo spettacolo “Tutto fa Broadway”.

Finalmente lo sbarco in Sicilia: gli strabilianti Pio e Amedeo stupiranno con il loro spettacolo i fan isolani; grazie ad un’iniziativa di Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e dell’Arts Promotion di Mario Russo, saranno tre gli appuntamenti che si annunciano scoppiettanti sin da ora, con i quali Pio e Amedeo grazie alla loro spregiudicatezza faranno divertire il pubblico. Lo spettacolo dal titolo “Tutto fa Broadway”, sarà al Porto Turistico di Capo D’Orlando il 31 Luglio, al Teatro Di Verdura di Palermo il 1° agosto e all’anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea il 2 agosto, tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 21:30. Dopo il grande successo del tour teatrale nelle principali città italiane e dopo Emigratis, giunto quest’anno alla sua terza edizione, che ha sbancato gli ascolti in prima serata su Italia 1, Pio e Amedeo hanno deciso di far divertire ancora il loro pubblico con un appassionante tour estivo. L’organizzazione generale del tour è di High Beat in collaborazione con Ventidieci. Dopo av

er conquistato il grande pubblico con “Le Iene”, Pio e Amedeo ottengono la consacrazione, grazie al grande successo televisivo del programma, da loro stessi ideato, “ Emigratis” , che li ha visti ancora protagonisti, con grandi ascolti, in prima serata su Italia 1. La loro comicità eccessiva, politicamente scorretta, non è più una sorpresa, Pio e Amedeo sono ormai una certezza, che grazie al loro essere così fortemente pop, li ha resi ormai un fenomeno cult. Pio e Amedeo portano all’eccesso i difetti tipici degli italiani, esasperano i cliché a modo loro, scandalizzano, ma colgono nel segno. Il loro show dal titolo “Tutto fa Broadway”, ha già fatto tappa con grande successo di pubblico nelle principali città italiane, da nord a sud, ed è uno spaccato della società italiana letto con la comicità diretta e dissacrante che caratterizza i due artisti. Gags, battute e improvvisazioni nello stile del duo sono al centro dello spettacolo.