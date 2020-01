Pinocchio, la favola di Collodi rivive attraverso il teatro dei pupi: spettacolo al Pasqualino

Torna al Museo Pasqualino un grande classico rivisitato dai Fratelli Napoli per la rassegna di teatro di immagine per bambini Teatro al Museo: Pinocchio.

Appuntamento domenica 19 gennaio alle 17.30 con Pinocchio, capolavoro della letteratura per ragazzi, romanzo di formazione ma anche racconto fantastico, che i celebri artisti adattano a una versione per pupi catanesi, e con una nuova riscrittura. Nella fiaba di Collodi, infatti, si racconta che Pinocchio visita un teatrino di marionette, dove è molto ben accolto e fraternamente abbracciato da Arlecchino, da Pulcinella e da Rosaura.

Non sta scritto, però, di come il burattino capiti nel mezzo dell'opera dei pupi, incontrando re Carlo Magno, il servo siciliano Peppininu e i due fratelli Gatto e Volpe, soldati di corte pronti a tradire il loro imperatore per acquisire potere e denaro. Una rappresentazione divertente e piena di brio, con attori, burattini e pupi. Biglietto: € 10 (intero) - € 8 (ridotto)