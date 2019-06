Cabaret sotto le stelle, all'Arena Re va in scena "Pazzo d'amore" di Sergio Vespertino

E come direbbe Totò, il re della comicità, “facime ampresso” la nuova stagione del “Cabaret Sotto Le Stelle” all’Arena Re di Campofelice di Roccella sta per iniziare. Quattro eventi firmati #MadaInSicily, in linea con il concetto che, ormai da anni, vuole apparire ben chiaro: in Sicilia abbiamo dei veri e propri talenti. A rendere possibile tutto ciò è l’organizzazione di eventi “Aria di Eventi” di Matteo Boscarino, in collaborazione e con il costante supporto del Comune di Campofelice di Roccella, guidato dal sindaco Michela Taravella.

Si dà il via alla manifestazione sabato 20 luglio con “Pazzo d’Amore” il nuovo spettacolo di Sergio Vespertino, per poi proseguire sabato 27 luglio con “Interminabilmente” di Ernesto Maria Ponte con Clelia Cucco, Rossella Leone, Tiziana Martilotti e la partecipazione di Roberto Spicuzza, venerdì 2 agosto con “Civico 48” di Lupetto e, per terminare in bellezza, domenica 18 agosto i Renspinti, Ivan Fiore e Ciccio Batman di Sicilia Cabaret. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30 e si terranno presso l’Arena Re di Campofelice di Roccella (PA).

“Continua a mantenersi viva la tradizione dell’Arena Re, che si pone come un importante centro di diffusione della cultura a Campofelice di Roccella - dichiara il Sindaco Michela Taravella - un luogo nel cuore della nostra comunità, legato alle memorie del nostro paese. Matteo continua nel percorso della tradizione familiare riproponendo al pubblico eventi e spettacoli di qualità oltre al cinema che, da sempre, trova come principale punto di riferimento la famosa Arena Re”.