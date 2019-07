Estate "pazza d'amore": a Ventimiglia di Sicilia il nuovo spettacolo di Sergio Vespertino. Appuntamento domenica 28 luglio alle ore ore 21.30 all'Anfiteatro comunale.

Tutti pazzi per l'estate di Ventimiglia di Sicilia. Dopo lo straordinario successo del Teatro Massimo e del balletto d'autore, il Comune raddoppia e si preparare al secondo spettacolo sold out. Protagonista, la grande comicità di uno degli attori più apprezzati del panorama italiano: Sergio Vespertino.

Per la seconda domenica consecutiva, l'anfiteatro comunale, con i suoi 1.100 posti, é pronto ad accogliere gratuitamente, il pubblico e una pièce unica e tutta nuova. L'appuntamento con "Pazzo d'amore", scritto a quattro mani da Sergio Vespertino e Marco Pomar, con le musiche di Pierpaolo Petta alla fisarmonica è per domenica 28 luglio alle 21,30.

"Non è un caso-dice il sindaco Antonio Rini-che i grandi protagonisti dell'arte e dello spettacolo scelgano il nostro Comune come location ideale per i propri tour estivi. Siamo pronti al secondo" tutto esaurito" con un pazzo d'amore e di comicità, un amico di Ventimiglia, Sergio Vespertino. Con la sua consueta bravura e ironia, passeremo insieme una serata all'insegna del buon umore e della riflessione".