The show must go on, lo spettacolo "A passi di danza" sul palco del Teatro Orione

La danza è di scena al Teatro Orione venerdì 21 giugno alle ore 21:00 con la scuola “A passi di danza”. Sul prestigioso palcoscenico teatrale gli allievi della scuola di danza si esibiranno in numerose coreografie e daranno prova del loro talento, della preparazione tecnica e dei risultati raggiunti. Sarà l’epilogo di un anno di lavoro, di impegni e sforzi per docenti e allievi ma anche un momento di crescita e motivo di orgoglio per tutti. La serata sarà presentata da Anna Cane e avrà la direzione artistica delle maestre Giusy, Francesca e Roberta Damiani, tre insegnanti, tre sorelle che condividono la passione della danza. Durante la prima parte della serata gli allievi si esibiranno in coreografie di hip hop e danza moderna. La seconda parte dello spettacolo sarà invece un tributo ad uno dei più importanti gruppi rock della storia della musica, i Queen. Gli allievi danzeranno sulle note di Bohemian Rapsody, Somebody to love, We will rock you , We are the Champions e tanti altri intramontabili successi della band. La ricercatezza dei costumi, la creatività nei balletti, la capacità interpretativa degli allievi faranno della serata un evento unico ed imperdibile.