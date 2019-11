"Parisea", una favola antica ma anche contemporanea sul palco del Ditirammu

Al Teatro Ditirammu va in scena, prima assoluta (produzione Ditirammu) "Parisea" di e con Marco Manera, regia di Elisa Parrinello. Appuntamento venerdì 22 novembre alle ore 21.

È una favola antica ma anche contemporanea. È la storia di un bambino, Giuseppe Parisi, che in una Sicilia arcaica, in cui la gente emigrava in America per campare, sognava di non dover scappare più. È la storia di un bambino che sognava un luogo migliore in cui vivere, senza disperazione, senza violenza, senza sopraffazioni. È la storia di un bambino che sognava di costruire una nuova città, accanto al suo paese martoriato dalla mafia e dalla povertà. L’avrebbe chiamata Parisèa. E lì tutto sarebbe stato perfetto. La città ideale. La città dalla quale nessuno sarebbe voluto mai andar via, la città in cui vivere sarebbe stato bellissimo.

Ovviamente non c’era nulla di reale ed i sogni di Peppe Parisi si sarebbero dovuti scontrare con la triste realtà di un sindaco mafioso e di un paese dove i sogni trovano spazio solo tra la prua e la poppa di una nave in partenza per l’America. Però se Parisa non fosse stata solo il sogno di un bambino? Se anche gli adulti, grazie all’entusiasmo di Peppe Parisi avessero imparato a sognare?