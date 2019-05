"Paolo e Giovanni", sul palco del Lux lo spettacolo moderno legato ai due giudici eroi

In occasione dell'anniversario della strage di Capaci, mercoledì 22 maggio ore 21.15 presso il Cineteatro Lux, la Compagnia "Il teatro dei Saitta", metterà in scena lo spettacolo teatrale "Paolo e Giovanni", storia moderna legata a due eroi della nostra terra.

In un emozionante racconto, a tratti toccante, i due personaggi sul palco ( i giudici Falcone e Borsellino) immaginano le giornate trascorse da reclusi nel carcere di alta sicurezza dell'Asinara per scrivere la requisitoria del maxi-processo che ha permesso l'arresto di un alto numero di mafiosi. L'impegno e la passione nel lavoro di magistrato, il rapporto tra due colleghi, due grandi amici, l'amore per la propria terra sono gli ingredienti significativi di questa bellissima storia, magistralmente interpretata da Nicola Diodati e Gianluca Barbagallo. L’ingresso alla manifestazione con un prezzo simbolico è di 2 euro.