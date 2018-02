La fiaba, il teatro di figura, i contrasti del mondo: "Out" al museo Antonio Pasqualino

L'11 febbraio alle ore 18.30, al Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, andrà in scena l'opera poetica per adulti e bambini "Out".

Opera poetica per adulti e bambini, OUT è un’originale fiaba di formazione raccontata attraverso il linguaggio immaginifico del teatro di figura. Un viaggio iniziatico (che può essere interpretato a diversi livelli e con personali chiavi di lettura) che conduce lo spettatore fuori dalla casa, metafora delle certezze, per metterlo in relazione col mondo e con i suoi inevitabili contrasti.

Out è uno spettacolo visuale, multidisciplinare, costruito interamente in modo artigianale. La sua estetica trae ispirazione da artisti come Mondrian, Calder, Rotkho, Folon, Steinberg, Escher. Senza parole, si avvale della musica e dei suoni come amplificatori del sentimento e moltiplicatori dei significati. Out è la storia di un bambino e il suo cuore. Il bambino vive in una casa senza colori e tiene il suo cuore-uccello chiuso nella gabbia-petto per paura di perderlo o danneggiarlo.

Un giorno l’uccello vola via, attratto dal suono che viene da fuori e curioso di conoscere il mondo. Il bambino deve lasciare la sua casa per la prima volta e iniziare un viaggio per ritrovare il suo cuore. Viaggerà per la città, attraverso foreste, mari e cielo, in un processo di crescita e conoscenza di se stesso. Farà esperienza della paura, dell’amicizia e dell’amore, in un mondo abitato da persone che sono in grado di aprire parti del loro corpo. Quando scoprirà l’importanza di essere aperto alla vita, il suo cuore-uccello tornerà da lui. Con Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti, Giulia De Canio. Selezione Scenario Infanzia 2014.