"Ostaggio di coppia", il nuovo spettacolo di Gianni Nanfa sul palco del Teatro Jolly

Dal 26 ottobre al Teatro Jolly va in scena lo spettacolo “Ostaggio di coppia”, firmato dal direttore artistico Giovanni Nanfa, che ne cura anche la regia. Un ladro molto esperto (Maurizio Bologna), di sera, si introduce in un appartamento e sequestra la moglie (Virginia Alba) del presidente di un istituto bancario (Giovanni Nanfa) e, al suo arrivo, anche il marito.

I tre attori evidenziano già dalla prima scena una consapevole complicità che contagia gli spettatori. Il segreto di questa riuscita alchimia lo svela l’autore: “Gli attori non sono stati scritturati per interpretare un testo esistente, ma la commedia è stata scritta su misura per loro”. Il piano delittuoso è abbastanza ambizioso: ottenere un codice segreto per dirottare due miliardi di euro nei paradisi fiscali. La convivenza forzata dei tre fino al mattino fa emergere la crisi che da un pezzo attanaglia la coppia e la reciproca insofferenza che caratterizza il tormentato rapporto tra la signora e il ladro. I costanti cambi di umore e le strategie messe in campo dal malvivente per minacciare la coppia producono situazioni molto esilaranti. Lo sviluppo della trama coinvolge presto il pubblico curioso di scoprire come si possa evolvere e concludere una storia che suscita non pochi dubbi fino al finale a sorpresa. Lo spettacolo replica fino a domenica 11 novembre. Tutti gli spettacoli vanno in scena dal venerdì alla domenica nei seguenti turni: venerdì 21.15 - sabato 17.30 – 21.30 - domenica 18.30. Costo biglietto intero 18 euro, ridotto 16 euro.