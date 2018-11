In autostop dall'Ucraina a Palermo, il viaggio di Onischenko fa tappa alla Fabbrica 102

‘Make like a tree’ è la quintessenza dei viaggi espressa in musica, fotografia, video dall’artista ucraino Sergey Onischenko, che gira il mondo in autostop per diffondere le sue melodie indie-folk, eseguite alla chitarra. Cina, Cambogia, Australia, Indonesia sono solo alcuni dei paesi in cui la musica di Sergey ha viaggiato. Durante ogni live l’artista proietta i suoi video realizzati in giro per il mondo. Lo spettacolo di Onischenko farà tappa a Palermo, alla Fabbrica 102, mercoledì 7 novembre alle ore 21.30. Ingresso libero.