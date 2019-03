"Ombre folli", l'opera di Franco Scaldati in uno spettacolo al Teatro Biondo

Enzo Vetrano e Stefano Randisi proseguono la loro indagine sul teatro di Franco Scaldati, il drammaturgo palermitano scomparso sei anni. Dopo Totò e Vicè e Assassina, i due attori e registi interpretano, dal 6 al 23 marzo nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, Ombre folli, una delle opere più struggenti e poetiche di Scaldati, proposta per la prima volta dallo stesso autore al Festival di Santarcangelo nel 1997.

Rispetto alla loro precedente messa in scena, che comprendeva i capitoli Creatore d’ombre, Creature e Travestimenti, in questo nuovo allestimento dello spettacolo, prodotto dal Teatro Biondo in collaborazione con la cooperativa Le Tre Corde - Compagnia Vetrano/Randisi, i due attori aggiungono, come prologo evocativo, un altro capitolo dal testo scaldatiano: Sabella.

Le ombre di due uomini si raccontano: il primo ha la passione segreta di travestirsi, truccarsi e andare in strada a far sesso, arte in cui è “maestra”, come dice con orgoglio. Ma la sua è una scommessa con la vita, una roulette russa al contrario, perché se qualcuno lo riconosce, il suo piacere si raddoppia, e nel momento dell’amplesso finale, ineluttabilmente, lo uccide, e con religiosa, sacrale pietas, ne seppellisce il corpo.

Il secondo, che dice di amarlo come un figlio, scopre questa sua doppia vita e lo sequestra per redimerlo e vivere con lui un’esistenza “serena” fatta di rinunce, vergogna e castrazione, in una dipendenza reciproca, fino alla vecchiaia. Emarginazione, desiderio, follia, passione e morte: tutti i temi scaldatiani si ritrovano in quest’opera di struggente bellezza, calata in una dimensione metafisica che alterna il lirismo dei versi alla crudezza del racconto.

