"Ogni 'mpidimentu è giuvamentu", lo spettacolo sul palco del cineteatro Lux

Lunedì 10 Giugno, alle ore 21 al Cineteatro Lux, via F. P. Di Blasi, 25/27, l'Associazione "Jonathan" andrà in scena col secondo appuntamento del Festival Città di Palermo "Sipario è Cultura".

Lo spettacolo dal titolo "Ogni 'mpidimentu è giuvamentu" è una commedia brillante in due atti ambientata in una chiesa in cui si svolgono contemporaneamente un matrimonio e un funerale. Equivoci e gag di un sacrestano distratto caratterizzeranno questa divertente commedia. Intero: € 7.00. Ridotto: € 5.00.