L'Odissea contemporanea rivive a Palermo, lo spettacolo di Mario Perrotta al Biondo

Debutta giovedì 10 gennaio, alle ore 21.00 nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, Odissea di Mario Perrotta, uno spettacolo emozionante, che continua a coinvolgere il pubblico italiano dopo innumerevoli repliche.

Insignito del “Premio Hystrio” alla drammaturgia 2009 e finalista ai “Primi Ubu” 2008, Odissea - prodotto dal Teatro dell’Argine - è il racconto di un’epopea contemporanea, dove si mescolano il mito e il quotidiano, Itaca e il Salento, i versi di Omero e il dialetto leccese, legati insieme da una partitura musicale rigorosa, pensata ed eseguita in scena dai musicisti Mario Arcari (oboe, clarinetto, batteria) e Maurizio Pellizzari (chitarra, tromba), che accompagnano il narratore diventando anch’essi, con i loro molteplici strumenti, voci della storia. Repliche fino al 13 gennaio.

Perrotta è autore, interprete e regista - con la collaborazione di Paola Roscioli - di uno spettacolo che rivisita il mito, raccontandolo dal punto di vista del figlio di Ulisse, Telemaco, che ci parla dei nostri giorni con la disinvoltura e il fascino dell’avanspettacolo. «Questa sera mi affitto due musicisti, li porto nella piazza del paese e faccio il botto! Stasera succede un casino...». Così entra in scena Telemaco, dando il via al suo spettacolo d’arte varia. Non risparmia nulla a sé stesso e agli altri: racconta, come sa e come può, la sua versione dei fatti. E ogni sentimento si fa carne viva sulla scena e diventa corpo, parole in musica, avanspettacolo, versi sciolti e danza, odissea a brandelli di un ragazzo che non sa tenere insieme i cocci di una storia – quella di suo padre – che non sta più in piedi. Per Telemaco il tempo dell’attesa è scaduto: è ora di fare spettacolo.

