Kambè Equipe è lieta d'invitarvi allo spettacolo in occasione del suo 6° compleanno. Una notte all'insegna della comicità, danza e musica dal vivo. Appuntamento con "La notte di Oscar" il 6 dicembre al Teatro Savio. Dress Code: Elegante. I nostri fotografi vi aspettano all'ingresso per delle foto in vero stile "Red Carpet".