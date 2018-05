"Nonna Marì", lo spettacolo per la rassegna solidale Pane e Teatro sul palco della Guilla

Nonna Marì va in scena domenica 13 maggio alle 19, con un adattamento per il teatro curato da Sara Calvario e Laura Lombardo. Questo spettacolo è dentro la rassegna "Pane e teatro" del teatro alla Guilla, l'evento sarà quindi un appuntamento solidale a favore delle famiglie bisognose del quartiere Capo attraverso la comunità di Sant'Egidio. I lettori-spettatori potranno contribuire portando un sacchetto di generi alimentari a lunga conservazione che sostituirà il biglietto.

Ideestortepaper arriva in teatro e mette in scena uno dei racconti più amati della collana "Mandamenti": Nonna Marì. Il collettivo artistico, che mette insieme scrittori e illustratori e in breve tempo si è data da fare producendo collane di quaderni con illustrazioni e racconti brevi imbastisce una nuova collaborazione con uno dei teatri off che si trova in pieno centro a Palermo: il Teatro alla Guilla. Il personaggio creato dalla penna di Laura Lombardo e disegnato dai pennelli di Nina Daniela Melan, prende vita e diventa un corto teatrale, in collaborazione con un teatro di resistenza culturale e urbana della nostra città.