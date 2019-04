"Non ci resta che ridere show 2", lo spettacolo di cabaret al Teatro Brancaccio

Dopo il grande successo di critica e pubblico ottenuto nel primo spettacolo andato in scena il 12 aprile 2019... l'attore palermitano Salvo Caminita ritorna a replicare con “Non ci resta che ridere show 2”, il secondo appuntamento di un Varietà-Cabaret davvero esilarante e divertente, che vedrà l'attore palermitano alle prese con tutti i suoi personaggi più famosi e quelli nati recentemente ancora non conosciuti dal pubblico.

La novità di questo spettacolo teatrale è che sarà interamente ripreso dalle telecamere per poi andare in onda televisiva.

Sulla scia del successo del primo spettacolo si ritornerà il 10 Maggio 2019 a ridere davvero tantissimo, con nuovi colpi di scena, nuove parodie, nuovi monologhi comici, e a cantare insieme con nuove canzoni, nuove musiche, un mix di energia frenetica dove l'attore palermitano sconvolge per la sua duttilità e versatilità sul palco, proponendo cambi repentini, ingressi a schiaffo e parodie di tantissimi personaggi televisivi e non.

Grande apprezzamento nel primo spettacolo per tutti i personaggi che Salvo Caminita ha proposto come la parodia di Rosy Abate, davvero divertente, ma anche la rivisitazione di una Regina Elisabetta più nostrana, col suo accento anglo-palermitano coadiuvata da una interprete decisamente “folle”. Tantissimo successo per le storie raccontate da Donna Francisca de “Il Segreto”, ed ancora l'apprezzatissimo Muratore, la famosa parodia de “Il Gladiatore” che Salvo Caminita ha portato anche in tv ed ormai diventata un cavallo di battaglia. Sul palco in questo secondo spettacolo arriveranno altri nuovi personaggi e nuove storie, per continuare a far ridere tanto il pubblico in sala.

Appuntamento, quindi, al 10 Maggio 2019 ancora al Teatro Brancaccio di via San Ciro 15 a Palermo, il sipario si aprirà alle ore 21. La conduzione dello spettacolo è affidata nuovamente a Davide Antico, nel cast con Salvo Caminita ci saranno ancora la cantante Emma The voice, i ragazzi del Laboratorio Teatro che Passione di Salvo Caminita: Andrea Lombardo, Angela Vicari, Anthony Tortomasi, Sara Mancuso e le coreografia affidate all'insegnante Loredana Carollo che col suo corpo di ballo arricchirà lo spettacolo con momenti di danza davvero magici. Sponsor ufficiali Red Orange Tours, con la gentile collaborazione di S.M.M. di Alessio Barbaro che curerà la regia teatrale dello spettacolo.