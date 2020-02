"No no Nanette" tra paillettes, piume e Charleston: il musical al Gran Teatro Tenda

Al Gran Teatro Tenda di Palermo, dal 21 al 23 Febbraio andrà in scena “No No Nanette”, con la regia del M. Franco Zappala’. La commedia musicale, è uno spettacolo brillante e pieno di energia capace di immergere il pubblico in un’atmosfera così fedele agli anni ruggenti del Charleston, tra paillettes, piume e abiti coloratissimi, che si prevedono due ore di spensierato divertimento tra scenette comiche e balletti elettrizzanti.

Siamo nel 1925 a New York, Jimmy Smith, piccolo imprenditore arricchitosi giocando in borsa, è sposato con Susanna, donna parsimoniosa e bigotta, ed è sempre pronto a render tutti felici. Ma, dispensando favori a destra e a manca, incappa in tre giovani e graziose fanciulle Betty, Winnie e Flora che, divenute sue amanti, gli procureranno una serie di difficoltà. Per risolverle e allontanare le tre ragazze da sé, dovrà chiedere l’aiuto del fidato amico e avvocato Billy Wright. Nanette, giovane nipote e pupilla di Jimmy e Susanna, affidata a loro temporaneamente è decisa a godersi la vita. Innamorato di lei è il timido Tom che come tutti gli altri crede per il bene di Nanette, di vietarle di tutte le distrazioni che potrebbero allontanarla da lui. Intanto l’avvocato Billy suggerisce a Jimmy di rifugiarsi presso il Cottage al mare, con la scusa datagli da Susanna di affittarlo, mentre lui dovrà raggiungere le tre amanti di Jimmy per concludere l’affare della loro liquidazione. Susanna e Lucilla, la moglie di Billy, udendo che entrambi i loro mariti erano fuori per affari, si insospettiscono e ingaggiano un agenzia investigativa che possa far luce sulle faccende dei propri mariti Saputo del desiderio di Nanette di vedere il mare, Jimmy decide di portarla con sé al cottage Paradiso ma a questo punto il musical si trasforma nella più classica commedia degli equivoci che come tale finisce con l’atteso lieto finale.

I protagonisti della commedia “Nanette” e “Tom” sono Pasquita Alacqua e Giuseppe Condello; e saranno accompagnati da un cast che vede riuniti attori e cantanti amatissimi dal pubblico del Gran Teatro Tenda, a partire da Anita Venturi, Cristina Ferri, , Alfonso Biuso, Giupi Randazzo, Daniele Sorbello, Walter Greco, Viviana Zappala’, Chiara Italiano e Valentina Vitale. Il corpo di ballo della scuola di danza “Mia Fitness & Dance ASD”, arricchirà ulteriormente lo spettacolo e sarà coordinato dal coreografo Alex Chiaramonte. La Direzione Musicale sarà a cura del M. Michele La Cagnina. L’allestimento scenico è di Abukoush Jalal Mousa Mohammad, curerà i costumi Domenica Alaimo, tecnico audio e luci Emanuele Bignardelli. La regia a cura del M° Franco Zappala’.

La prima dello spettacolo andrà in scena Venerdi 21 Febbraio alle ore 18,00 e vedrà tre repliche: Sabato 22 Febbraio alle ore 17,30 e alle ore 21,30 e Domenica 23 Febbraio alle ore 18,00. I biglietti avranno i seguenti costi: € 35,00 Intero - €30,00 Ridotto CRAL - € 25,00 Ridotto militari e ragazzi (fino a 15 anni)