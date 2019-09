NinnaSud, le più belle nenie del Sud Italia in uno spettacolo allo Spasimo

Da un’idea di Emanuela Fai nasce lo spettacolo NinnaSud. In NinnaSud la magia della nenia si modella sui movimenti del cullare, su parole evocative, sulla vibrazione della calda voce di Emanuela Fai che pizzicando le corde della sua chitarra tocca l’anima. Accompagnata dall’eleganza delle melodie della fisarmonica di Virginia Maiorana, che insieme al marranzano e ai tamburi a cornice, scandisce il ritmo e l’armonia del cullare. NinnaSud è la protagonista indiscussa, colei che è la madre di tutte le cose.

Una madre che culla come l’ondeggiare dolce del mare, che accoglie, che custodisce, colei che ti spinge dolcemente verso quel sano distacco. Nenie che emozionano, che incantano, che ipnotizzano, misteri antichi, cantilene che riecheggiano, dondolii ancestrali. Una relazione profonda che mette in evidenza l’intimo legame tra madre e figlio, come l’intrinseco rapporto tra l’uomo e la madre terra. Spettacolo inserito nella programmazione di eventi artistico-culturali: Estate allo Spasimo 2019. Emanuela Fai | voce, chitarra. Virginia Maiorana | fisarmonica, voce, tamburi a cornice, marranzano. Testi | Tiziana Palma