"Natale musica e cabaret", risate delle feste con Salvo Caminita al Cineteatro Colosseum

Ancora risate, musica e parodie con Salvo Caminita ed il suo “Natale in musica e cabaret” al Cineteatro Colosseum in via Rossa Guido 7 a Palermo.

Si continua a ridere con l'attore palermitano ed il suo cast del Lab Teatro che passione... sempre più irriverenti e divertenti i personaggi che si alterneranno sul palco... il Cabaret per il quale vale la pena venire a teatro e trascorrere 2 ore all'insegna della risate e della spensieratezza. Tutto questo in un'atmosfera natalizia con sorpresa finale e tanta musica. Appuntamento quindi al 19 Dicembre 2019 al Cineteatro Colosseum di via Guido Rossa 7, Palermo con: “Natale in musica e cabaret”.



Spettacolo scritto e diretto da Salvo Caminita, prodotto in collaborazione con Ready event's e supportato dagli sponsor Red Orange Tours e la Roy Animation Smile. Sarà uno spettacolo ironico e dissacrante, con tantissimi personaggi, parodie, innumerevoli cambi di scena, e con Salvo Caminita pronto a sconvolgere e divertire ancora una volta il pubblico. Un Cast Artistico d'eccezione tutto rinnovato fatto di professionisti.

In scena ci saranno la cantante Emma the voice, i ragazzi del Lab. Teatro che passione di Salvo Caminita ovvero gli attori: Andrea Lombardo, Sara Mancuso, Daniela Giannino e Valentina Vara; la cantante Noemi Cangialosi ed i comici Gaetano Nardulli e Vittorio Barbera. Oltre agli ospiti a sorpresa coinvolti per questa serata.