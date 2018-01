La vita di coppia va in scena, Mito&Dadà sul palco del teatro San Filippo Neri

Le tante differenze tra l’uomo e la donna nella coppia, esaltate ed enfatizzate attraverso l’ironia di due artisti come Carlo Comito e Daniela Lo Cascio, in scena Mito&Dadà, alle 17.30 di domenica 28 gennaio al Teatro “San Filippo Neri”, nell’ambito della rassegna “Riapriamo il sipario”, organizzata dalla Parrocchia “San Filippo Neri” in collaborazione con l’associazione “Il Nostro Quartiere”. Direttori artistici: Salvo Tarantino e Salvo Alicata.

“La Chiocciol@ e il Cancelle#o” è il titolo dello spettacolo che offrirà tanti spaccati della vita di coppia contemporanea, dando vita così a bizzarri personaggi diversi l’uno dall’altro, caratterizzati a seconda dei contesti in cui sono collocati. Undici pezzi, undici sketch che faranno divertire tutti indistintamente. "Qualsiasi spettatore adulto si ritroverà in qualcuna delle scene - spiega Mito, al secolo Carlo Comito -, per esempio in quelle in cui ci si confronta con il web, Whatsapp, Facebook, un mondo dal quale siamo tutti condizionati. Uno spettacolo pieno di ritmo, che avrà un finale a sorpresa, nel quale si riuniranno tutti i personaggi".

In scena anche Alessandro Alicata, giovanissimo e promettente attore con un’apparizione che riserverà non poche sorprese. "Il teatro dal quale prendiamo spunto per i testi, scritti da noi stessi – aggiunge Dadà –, è quello della vita quotidiana che enfatizziamo portando sul palco una grande energia. Ciò che sta alla base di tutto è sempre la voglia di fare sorridere, facendo riflettere sulle cose importanti della vita. Questo, poi, è il mio debutto sul palcoscenico di un teatro e devo confessare che sono molto emozionata".

Una coppia di artisti comunque affiatata, che ha ricevuto una menzione speciale per il corto “Chef” al concorso internazionale "Corto Corto Mon Amour" 2017. Motivazione: la sua capacità di trattare con ironia e incisività una tematica attuale come lo sfruttamento del lavoro. Un motivo in più, dunque, per fare un salto in teatro e godere della capacità di Carlo Comito e Daniela Lo Cascio di offrirsi al pubblico con tutta la loro ironia e capacità interpretativa. Biglietto intero 8 euro, ridotto 5 euro.