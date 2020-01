"Mia moglie ha l'avvocato", una commedia brillante: lo spettacolo sul palco del Jolly

Al Teatro Jolly dal 17 al 26 gennaio va in scena “Mia moglie ha l’avvocato”, una commedia brillante scritta e diretta da Maurizio Bologna. Due atti ispirati al mondo degli uomini separati, che forse non sono riusciti ancora a raggiungere e coniugare la loro maturità personale con quella anagrafica.

Nella loro disavventura si aggrappano forzatamente ad un vecchio compagno di scuola, in procinto di andare a convivere. L’intreccio di vicende passate si mescola al quotidiano dei tre compagni, esaltando la stagnante personalità mai trovata. Credono di conoscersi fin troppo bene per gestire al meglio una coabitazione momentanea, ma il tutto si tramuterà in una inaspettata sorpresa.

La sintonia tra gli attori, oltre a Bologna ci saranno anche Salvo Cambria, Fausta Intravaia, Gaspare Sanzo e Domenico Scarano, non deriva soltanto da una regia attenta, ma è frutto di una complicità nata dalla condivisione della scena in esperienze teatrali molto variegate. Il gioco di una comicità di situazione che si alterna a battute esilaranti contribuisce in modo deciso a dare ritmo a tutta la commedia.

Tutti gli spettacoli vanno in scena dal venerdì alla domenica nei seguenti turni: Venerdì 21.15 /Sabato 17.30 – 21.30/ Domenica 18.30. Costo del biglietto: intero 18 euro, ridotto 16 euro.