"Mia madre era cosi spirituale", al Convento Cabaret lo spettacolo con Rosalia Billeci

Il 19 febbraio alle ore 21 al Teatro Convento Cabaret in via Castellana bandiera, 66/A va in scena "Mia madre era così spirituale" tratto da 4 Ritratti di madri di A. Wesker. Performance teatrale per sola attrice di e con Rosalia Billeci.

Quattro figure donne in rapporto con la maternità, reale o immaginaria:

Ruth, madre single

Miriam, madre fallita

Noemi, mai stata madre

Deborah, madre terra, felice di essere madre

Gallery