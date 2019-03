"Mi abbandono", lo spettacolo di Sandro Dieli con Barresi e Pizzullo al Teatro alla Guilla

Il Teatro alla Guilla presenta "Mi abbandono", spettacolo teatrale con Valentina Barresi e Alessandra Pizzullo per la regia di Sandro Dieli. Costumi di Dora Argento, foto di Rino Pitruzzella. Appuntamento per venerdì e sabato 8 e 9 marzo alle 21 in via Sant'Agata alla Guilla, 18 (dietro alla Cattedrale).

Lo spettacolo racconta del rapporto fra due coinquiline in un continuo gioco di ricordi e di complicità. Chi sono le due donne? Qual è il loro reale rapporto? D'un tratto ci si rende conto che la realtà è altra rispetto a quello che appare. Uno spunto per parlare del tema dell'oblio legato ai nostri giorni, ma anche del decadimento fisico e della vecchiaia. Lo spettacolo è il risultato di un lavoro laboratoriale di molti mesi e work in progress per future rielaborazioni sceniche. Ingresso: 7 euro + 3 euro (tessera annuale associati). In collaborazione con Stage Centro Danza (via Marche 31/33).