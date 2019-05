Mega party in teatro, lo spettacolo teatrale per bambini sul palco del Lux

Sabato 11 maggio ore 16.15 al Cineteatro Lux via F.P. di Blasi 25/27, lo spettacolo teatrale per bambini "Mega party in teatro".

Festa di animazione per concludere divertendosi l'ultimo appuntamento della rassegna teatrale per bambini con uno spettacolo di bolle e di luci led che appassioneranno i piccoli spettatori durante questa festa teatrale. Ingresso consentito anche a coloro che non hanno l'abbonamento. Lo zucchero filato in omaggio e le risate assicurate permetteranno di passare una bellissima giornata con i vostri bambini. Ingresso speciale: € 5.50.