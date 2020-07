"Mastru tempo", il primo spettacolo di Giampiero Amato in scena al Ditirammu

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Andrà in scena il 6 agosto alle ore 19:00, “Mastru tempo” , lo spettacolo musicale-teatrale, scritto, diretto e interpretato dal cantautore polistrumentista Giampiero Amato, all’interno della splendida location dello storico teatro Ditirammu a Palermo. Nello spettacolo, Amato accompagna il pubblico in un vero viaggio nel tempo, il tempo maestro, attraverso le vicende di una famiglia ideale, la cui storia si snoda attraverso diverse epoche, e al cui interno si intrecciano le storie di figli che scelgono strade e mestieri diversi. La storia è anche il pretesto per ripercorrere e riscoprire alcuni degli aspetti più intimi e magici dei mestieri e degli strumenti della tradizione e della cultura siciliana, alcuni dei quali ancora oggi vivono come custodi di un sapere antico, da preservare e da rinnovare.

Così il fabbro, il pastore, il carrettiere, il cantastorie sono protagonisti di canti struggenti e di cunti arcaici, così come sono protagonisti i canti d’amore e di corteggiamento e le serenate di una Sicilia antica ma vivida, che ha nel tempo un suo complice e in Amato un suo interprete. Ad affiancare Giampiero ci saranno anche Nino Nobile e Nino Amato. Uno spettacolo adatto a tutti, grandi ma soprattutto piccini affinché possano guardare con i propri occhi quel mondo di una Sicilia che oggi forse non c’è più ma che scorre nelle vene di tutti i siciliani. Date le circostanze a causa del Covid-19, i posti all’interno della struttura sono chiaramente limitati pertanto sarà necessario prenotarsi sul sito del Ditirammu (sotto il link). Lo spettacolo andrà dunque in scena giorno 6 agosto alle ore: 19:00, i costi dei biglietti, sono i seguenti: Intero: € 12,00 - Under18: € 10,00. Uno spettacolo da non perdere assolutamente. Link prenotazione biglietti