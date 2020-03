Il cabaret del Bagaglino sbarca a Palermo, al Gran Teatro Tenda lo show di Martufello

Un graditissimo ritorno, quello dell’artista Martufello, al Gran Teatro Tenda di Palermo, per il quinto appuntamento con la Rassegna di Cabaret Nazionale 2019/2020.

Lo show di Fabrizio Maturani, conosciuto dal grande pubblico con il nome d’arte Martufello, andrà in scena domenica 8 marzo alle ore 17:30 presso il Teatro Tenda sito in via Autonomia Siciliana 123. Il comico romano, chè è stato uno dei membri più significativi della compagnia del “Bagaglino”, regalerà indubbiamente agli spettatori un pomeriggio all’insegna del divertimento e delle risate, ripercorrendo le tappe salienti della sua carriera di cabarettista e barzellettiere.

I biglietti avranno i seguenti costi: € 18,00 biglietto intero, € 15,00 biglietti ridotti per i Cral, € 10,00 biglietti ridotti militari e ragazzi (fino a 15 anni). Il Gran Teatro Tenda si trova a Palermo in Via Autonomia Siciliana 123/a. Il botteghino è aperto tutti i giorni dalle ore 16 alle 19,30.