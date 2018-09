"Magie Disney, il musical con i più grandi successi dei cartoni animati al Teatro Orione

Torna a grande richiesta "Magie Disney" - il Musical in una veste ancora più spettacolare e strabiliante al prezzo superpromozionale di 5 euro a biglietto. Appuntamento 9 settembre ore 17 Teatro Orione.

Un burbero signore ed ex artista si ritrova catapultato in men che non si dica in un’altra dimensione, accompagnato dalla sua stramba vicina di casa che vuole fargli riassaporare il gusto di vivere nuovamente la vita a 360°. Per far questo, ella gli farà conoscere tanti amici provenienti tutti dal mondo delle favole e tra un’avventura e l’altra nasceranno amori, amicizie ed episodi strampalati che porteranno i due protagonisti a rivalutare la loro vita. Aladdin, Rapunzel, Elsa & Anna, Belle e molti altri amici prenderanno forma in questo fantastico Jubebox Musical che stupirà i più piccoli e allieterà i più grandi con le celebri canzoni della Disney. Un mix di magia che si trasforma in realtà.