Gli animali più pazzi del mondo in un musical, Madagascar sul palco del teatro Tenda

Domenica 8 aprile alle ore 17.30, andrà in scena, per la prima volta in Sicilia, la commedia musicale dal titolo: "Madagascar - Gli animali più pazzi del mondo!" presso il Gran Teatro Tenda di via Autonomia Siciliana di Palermo.

E' uno spettacolo sia per adulti che per bambini che trasporterà dal caos di New York al paradiso naturale immerso nell'Oceano Indiano. Un'ora di divertimento e relax in cui si consegnano ai piccoli le chiavi dell'immaginazione e della magia che solo il teatro sa regalare.