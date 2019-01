"Ma tu che lavoro fai?", Toti e Totino in scena per uno spettacolo esilarante al Teatro Jolly

Al Teatro Jolly dal 4 al 20 gennaio va in scena la commedia brillante in due tempi “Ma tu che lavoro fai?”. Librino e Merendino (Toti e Totino) sono due fratelli gemelli che vivono nella stessa casa. Librino è un drammaturgo intento a scrivere una impegnativa ed infinita opera prima che lo consacrerà nell’olimpo degli dei della commedia, mentre Merendino ogni santo giorno è indaffarato col suo lavoro che nessuno sa quale sia, al punto che di continuo il fratello gli chiede: “ma tu … che lavoro fai?” senza ricevere mai una risposta credibile. Ed è la casa che abitano a creare irrisolvibili problemi con il legittimo proprietario, Pier Francesco Maria Umberto Malacasa (Paolo La Bruna), che null’altro vuole se non avere pagato l’affitto. Ma deve fare i conti con i coriacei, resistenti, irrazionali fratellini impegnati peraltro nelle loro poco attendibili attività lavorative. E tutta la messa in scena si sviluppa attorno a questa vicenda nella quale ognuno dei personaggi accampa diritti nei confronti degli altri. In un vortice di comicità coinvolgente la commedia giunge infine ad una conclusione imprevedibile, originale e … celestiale. Completa il cast la presenza femminile di Rosuccia (Tiziana Martilotti), figlia della portinaia, che essendo cresciuta nel condominio ha libero accesso alle case degli inquilini con l’invadenza della ragazza un po’ furba ma anche tanto ingenua. Il coordinamento musicale è affidato al Maestro Alex Magrì, mentre la regia è firmata da Roberto Spicuzza. La commedia replica tutti i fine settimana. Tutti gli spettacoli vanno in scena dal venerdì alla domenica nei seguenti turni: venerdì 21.15, sabato 17.30 – 21.30, domenica 18.30. Il costo del biglietto è di 18 euro intero e di 16 euro ridotto.