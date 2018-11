"M'avete rotto" in una commedia brillante, lo spettacolo sul palco del Cineteatro Lux

Venerdì 23 novembre alle ore 21.15 al Cineteatro Lux va in scena lo spettacolo teatrale "M'avete rotto", con la regia di Tonino Tosto, con Tonino Tosto, Marina Vitolo, Susy Sergiacomo, Titti Cerrone, Alessandro Bonanni, Jessica Agnoli, Fabrizio Di Renzo.

Lo spettacolo è messo in scena dalla Compagnia Stabile del Teatro Porta Portese di Roma, il protagonista Calpurnio è un ricco imprenditore romano che sta per avvicinarsi ai 70 anni di vita. Calpurnio è stanco della routine e, come sfogo quotidiano, ripete in continuazione: “m’avete rotto!”. Decide così di montare un piano diabolico per fuggire da questa realtà. Il piano architettato in fretta però gli si rivolterà contro … Si accorge di quello che ogni giorno accadeva intorno a lui e non vedeva. Debutta in sicilia una commedia comico brillante dopo i successi registrati in molti teatri nazionali.