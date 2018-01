"Stacca tutti cuasi", il tormentone di Lupetto sul palco del teatro San Filippo Neri

Una serata che si farà ricordare, quella in programma alle 21 di sabato 27 gennaio al Teatro San Filippo Neri in via Fausto Coppi, nell’ambito della nuova edizione di “Riapriamo il sipario”, rassegna teatrale che sino al mese di aprile porterà in scena artisti e compagnie siciliane capaci di fare divertire senza dimenticare l’importanza di fare riflettere attraverso l’ironia.

A promettere un altro spettacolo ricco di verve sarà Lupetto, al secolo Andrea Lupo, nel cui show saranno presenti numerosi degli sketch che l’artista palermitano ha ideato e scritto per il palco di Sicilia Cabaret, il live show che gli sta regalando numerose soddisfazioni. Non potrà, infatti, mancare l’amatissimo “Stacca Tutti Cuasi”, tormentone che Lupetto ha scritto insieme a Vincent Palazzo ed Andrew Parrini. Insomma, una serata che si annuncia piena di ritmo, ma anche prodiga di sorprese, tenendo incollati sulle poltrone gli spettatori dall’inizio alla fine. “Riapriamo il sipario” è organizzata dalla Parrocchia “San Filippo Neri” in collaborazione con l’associazione “Il Nostro Quartiere”. Direttori artistici Salvo Tarantino e Salvo Alicata.