"Luigi oh caro", lo spettacolo in memoria di Gigi Burruano sul palco dello Spasimo

Un anno dopo la morte di Luigi Maria Burruano, un gruppo di artisti si ritroverà martedì 11 settembre alle 21 allo Spasimo, nell’omonima via, per omaggiare l’attore-maschera del teatro popolare palermitano con aneddoti, ballate e proiezioni.

Sul palco di “Luigi oh caro” ci saranno Salvo Piparo, Costanza Licata, Davide Velardi, Alessandra Salerno, Marcello Mandreucci, Sigfrido Giammona, Giovanni Libeccio, Jack Cottone e tutti coloro che avranno voglia di raccontare Gigi. Saranno ricordati alcuni momenti del teatro di Burruano, come il monologo “Acquadicielo”. L’ingresso è libero, prenotazione consigliata, anche per whattsapp, al 3288663774.