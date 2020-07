"L.O.V.E." del Ditirammu, a Palazzo Petrulla vanno in scena Giuseppe Milici e Valerio Rizzo

Giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 luglio ecco il terzo appuntamento della rassegna estiva del Teatro Ditirammu (atrio di Palazzo Petrulla - via Torremuzza, 6 - Palermo) #Ricominciodaqui che vedrà in scena Giuseppe Milici, accompagnato da Valerio Rizzo, in "L.O.V.E.".

Il titolo dello spettacolo rievoca non soltanto un bellissimo brano reso celebre da Nat King Cole ma anche un racconto in parole e musica sul sentimento più importante che ci sia. Per questo concerto Giuseppe Milici sarà accompagnato al pianoforte da Valerio Rizzo e proporrà un repertorio che spazierà da composizioni di Paul McCartney a Chico Buarque, passando per Paquito D'Rivera e l'immancabile Ennio Morricone.

I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente online, attraverso il sito www.teatroditirammu.it con la possibilità di scegliere, sempre online, il posto a sedere (biglietto intero 15 euro; under 18 euro 10).