Livia con noi, uno spettacolo di beneficenza per i 10 anni: Sister Act sul palco del Verdura

Sabato 15 giugno alle ore 21:15 sul palco del Teatro di Verdura va in scena la decima edizione di Livia con noi, lo spettacolo di beneficenza organizzato dall'associazione culturale "Livia onlus".

LiviaConNoi celebra la 10 edizione, proprio nel giorno della nascita di Livia con un bellissimo evento. Metterà in scena uno dei più grandi e conosciuti musical, Sister Act. E' un regalo dell'Accademia Internazionale del Musical, sede di Palermo, diretta da Fabiola Taibi e Marzia Molinelli, che produrrà lo spettacolo. Sister Act, che vedrà in scena 25 attori e altri 10 come supporto tecnico vocale, è un condensato di allegria e divertimento, una storia piena di ritmo, costumi e belle scenografie. Si svolgerà al teatro di Verdura il 25 di giugno nell'ambito del programma estivo dell'Assessorato comunale alle Culture. LiviaConNoi è una delle attività per la raccolta fondi di Livia onlus, associazione fondata nel 2013 dalla famiglia Morello nel ricordo della diciottenne studentessa scomparsa improvvisamente. Tutta l'attività fin qui svolta è contenuta nel sito www.liviamorello.it.