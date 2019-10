Lisciànnira, lo spettacolo di Alessandra Pizzullo con Valentina Barresi al Teatrino

Quante vite ha vissuto Lisciannira la guaritrice, la maga, la donna che ha subito violenza? Oggi evoca lo spirito e il corpo di Don De Gesus, finto mago e ciarlatano, per ripercorrere, per l’ultima volta, la storia che ha legato l’uno all’altra. Dopo la vendetta ci può essere un perdono? Una restituzione? Ambientato in una Sicilia senza tempo, Lisciannira è la storia di una donna che lascia alle sue spalle ricordi d’amore, amari, iniziatici. L’idea dello spettacolo nasce dalla volontà di raccontare, attraverso un percorso di magia, un modo diverso di guardare all’abuso e la violenza nei confronti delle donne, offrendo anche una riflessione sui percorsi di evoluzione e rinascita attraverso l’elaborazione del dolore. Niente coltelli, sangue, scarpe rosse, ma con un’ispirazione al mondo magico di Marquez, nello spettacolo si rincorrono le voci degli antenati, in lingua italiana, siciliana, arberesh e in aramaico. Le parole diventano suoni archetipici di una grande madre, una lingua salvifica e potente che aiuta la protagonista nel suo viaggio.