Le avventure di Pinocchio al Teatro di Verdura, e il grillo parlante è Pippo Franco

Opera moderna Pinocchio a Palermo (6 settembre) con la partecipazione di Pippo Franco nel ruolo del Grillo parlante. Uno spettacolo per tutta la famiglia: la storia del burattino più famoso del mondo che sorprende, diverte ed emoziona. Per i più piccoli, che entrano nei panni delle loro stesse fantasie per sentire per la prima volta nel loro cuore “l’abile magia” della musica e del teatro. Per i più grandi, che riscoprono l’incanto della poesia del “fanciullino” che vive in ciascuno di noi. Musica di Antonio Cericola. Libretto di Sandro Bernabei

Personaggi e interpreti

Pinocchio Alejandro Escobar

Geppetto Francesco Marcacci

Fata Turchina Greta Di Forti

Mangiafuoco Vincenzo Parziale

Gatto Nunzio Fazzini

Volpe Laura Ranieri

Oste Omino Emanuele Rosa

Lucignolo Artur Kaipkulov

Grillo parlante Pippo Franco

Regia Zenone Benedetto

Scene Albert Van Hengel

Disegno luci Carlo Menè

Costumi Accademia delle Arti Antonio Cericola – Simona Ferri

Voci bianche Accademia delle Arti - Joyful

Direttori dei cori Rosa Maria Lo Cascio, Azzurra Moscia, Graziella Alonzo

Coreografie Sophie Loze Barbara Melica

Danzatrici Sophie Loze (ètoile) Asia Orlando

Orchestra Arturo Toscanini

Direttore d’orchestra Giovan Battista D'Asta

Diversi i motivi di interesse e di richiamo che propongono all’attenzione del grande pubblico e degli addetti ai lavori “Le avventure di Pinocchio” del M° Cericola, opera, più volte rappresentata e replicata anche nel 2014 in occasione dell’anno delle Olimpiadi in Grecia. Ne resta una rilevante traccia ne “L’Opera”, la più prestigiosa rivista italiana di lirica che dedicò all’evento diverse pagine.

Sotto la magistrale direzione dei Maestri Donato Renzetti e Rafail Pilarinos “Pinocchio” ha inaugurato la stagione lirica del Festival Internazionale di Atene in cartellone con i Berliner Philharmoniker, Luciano Pavarotti, i Wiener Philharmoniker, la London Symphony Orchestra.

La musica del maestro Cericola è accattivante e di facile comprensione pur in un’architettura internamente complessa e rivelatrice di una grande capacità compositiva. La fresca e sorprendente vena melodica è supportata da un’eccellente maestria dell’impianto armonico, tonale e moderno. Tra gli interpreti figurano artisti di grande spessore provenienti da teatri internazionali, giovani e bravissimi cantanti, coro di voci bianche, voce recitante e danzatrici.