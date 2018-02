Sogna di somigliare a Kylie Minogue: "Kelly Cetriolina" sul palco del Nuovo Montevergini

Giovedì 1 marzo alle ore 21 debutta al Teatro Nuovo Montevergini lo spettacolo "Kelly Cetriolina" scritto e diretto da Giovanni Lo Monaco, con Rori Quatrocchi e Ada Totaro. Lo spettacolo, prodotto dal Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino in collaborazione con Teatro Bastardo, rimarrà in scena fino al 7 marzo.

“Kelly Cetriolina” è un sogno, il sogno di Dario di assomigliare sempre più alla pop star che lui idolatra, Kylie Minogue. Il nuovo progetto teatrale scritto e diretto da Giovanni Lo Monaco, prodotto dal Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino in collaborazione con Teatro Bastardo, racconta la storia di una complessa relazione madre-figlio che ha per protagoniste le attrici Rori Quattrocchi, conosciuta al grande pubblico per le sue apparizioni in diverse pellicole cinematografiche, e Ada Totaro, attrice di origine palermitana formatasi presso il Teatro Biondo.

Lo spettacolo, che debutta il primo di marzo al Teatro Nuovo Montevergini, alle 21, dove rimarrà in scena fino al 7 marzo, è una riflessione sull’ istinto materno e le aspettative genitoriali, fuochi di un’analisi prospettica sulle relazioni di potere e affetto a partire da micro società come quella familiare, nel continuo cortocircuito di sentimenti, aperture e chiusure, pulsioni e resistenze, che legano tra loro questi personaggi, rivelandone la sostanziale incapacità di comprendersi.

'Kelly Cetriolina' è la storia di una madre e di un figlio, avviluppati all'interno di alcuni luoghi comuni che svelano subito le vulnerabilità di questa relazione. La madre, mossa dal desiderio di vedere coronati i bisogni del figlio, non sa far altro che diventare castrante; il figlio, a sua volta, non sa come chiarire l’errore se non assecondandolo fino agli esiti più estremi. Una storia segnata dall’inadeguatezza, dall'incomunicabilità, dalle paure, dalle aspettative fuorvianti, che oscurano e distorcono l’unica cosa che dovrebbe distinguerci e per cui dovremmo essere accettati: essere ciò che veramente siamo.

Il regista Giovanni Lo Monaco dice: "Con “Kelly Cetriolina” si chiude una ricerca personale sulle relazioni familiari. Credo che voler essere autentici, per chi cresce e vive in una famiglia, sia una chimera. Ci portiamo sempre appresso e dentro di noi la madre, il padre che abbiamo avuto, le persone che ci hanno segnato. Raccontarci la storiella che siamo unici e originali è solo un modo per addolcire questa cruda realtà. Questo spettacolo rappresenta una prima tappa verso la quarta edizione del Festival Teatro Bastardo, un modo per tenere sempre vivo e aperto il dialogo con la città e con il pubblico, nuovamente in collaborazione con il Museo Pasqualino, tra i sostenitori del Festival sin dalla sua prima edizione".

Rosario Perricone, direttore del Museo Pasqualino, aggiunge: "Le iniziative del Museo Pasqualino proseguono su diversi fronti mostrando come le tradizioni popolari e il patrimonio culturale immateriale possano felicemente coniugare sguardo laterale sul passato e apertura verso il nuovo, l’oggi, l’Altro. Su questi temi è nata da alcuni anni la collaborazione con l’associazione Teatro Bastardo, che si conferma con la produzione di questo nuovo spettacolo, che sarà ospitato da diversi teatri in Italia".