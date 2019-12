"Jack Skeletron e il Natale rubato", lo spettacolo dei Franco a Villa Pantelleria

Per il secondo appuntamento della rassegna "Arte e Teatro al Parco", ospitata all'interno del Parco Villa Pantelleria (vicolo Pantelleria - 10), andrà in scena il 12 e 13 dicembre la commedia musicale “Jack Skeletron e il Natale rubato”, liberamente tratta dal film Disney di Tim Burton "Nightmare Before Christmas”.

Lo spettacolo, per la regia di Santina Franco e Nicola Franco, con le scene di Lollo Franco, che ha debuttato l’1 dicembre a Palermo, riscuotendo grande successo di pubblico, torna sul palcoscenico con un riadattamento ad hoc per lo spazio teatrale Putia d’Arte Malvina Franco, all’interno del Parco Villa Pantelleria.

Arricchito da scenografie in tema Halloween e natalizie, la commedia, adatta ad un pubblico di grandi e piccini, è interamente recitata dal vivo e si caratterizza per i particolari costumi e il ricercato trucco scenico. Musiche e canzoni fanno da contrappunto alla storia: il Paese di Halloween è un mondo immaginario dove tutto ruota intorno alla festa del 31 ottobre, i cui preparativi si protraggono per l'intero anno. A capo del paese c'è il re delle zucche, Jack Skeletron.

Mentre Jack vagabonda nel bosco, scopre degli alberi che non ha mai visto prima. Ogni tronco ha una porta con una forma diversa: egli, attratto dal disegno di un albero di Natale, lo apre e viene risucchiato in una città piena di neve, luci e felicità il cui re è Babbo Natale. Una serie di vicissitudini, tutte da scoprire, metteranno a rischio il Natale: sarà il bene, però, alla fine a trionfare.

La rassegna Arte e Teatro al Parco, inserita nella Circolare sulla destagionalizzazione dell'offerta turistica e la valorizzazione monumentale dei siti storici dell'Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, progetto realizzato dall'Associazione Culturale La Coccinella Onlus in collaborazione con l'Associazione Parco Villa Pantelleria, propone una serie di appuntamenti che abbracciano varie forme artistiche.

Cinque gli appuntamenti in programma, fino al 30 dicembre, che spaziano dal Teatro alla Danza, dal Teatro delle Marionette alla Musica, rivolgendosi ad un pubblico eterogeneo per interessi ed età. Ad inaugurare la rassegna è stato “Il Folle allo Specchio”, di e con Lollo Franco, direttore artistico della manifestazione.

Dopo “Jack Skeletron e il Natale rubato”, il 12 e 13 dicembre, il cartellone prevede “Storia di Astolfo che si sdoppia” regia di Fabrizio Lupo (19 e 20 dicembre); “Le canzoni raccontano” recital musicale con Marcello Mandreucci e Rosario Vella (27 dicembre) e chiuderà la rassegna “Terapia Amleto” di e con Nicola Franco (29 e 30 dicembre). Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21,15 (Biglietti Intero euro 5; Ridotto euro 3).