A lezione di teatro, ma improvvisato: l'evento sul palco della Shakespeare Academy

Tante piccole scene, in uno spettacolo di circa due ore, il 20 di ottobre, per chi si vuole “inventare” attore. È un esperimento che incuriosisce “InVenti”, il nuovo format teatrale ideato da Tony Colapinto e che andrà in scena il 20 ottobre alle 21,15, nella Sala Albertazzi della Shakespeare Theatre Academy in corso Calatafimi 382 a Palermo, nell’accademia con rettore onorario Giancarlo Giannini. Protagonista sarà il pubblico, o parte di questo, che sarà contemporaneamente spettatore e protagonista.

In ogni scena, della durata di non oltre 20 minuti, all’interno dello spettacolo, 5 persone, che dalla platea saliranno sul palco e che avranno volontariamente preparato un monologo lungo non oltre i 4 minuti, avranno la possibilità di esibirsi, e di rielaborare davanti ai presenti il testo, supportati da un maestro di recitazione e regista della Shakespeare Theatre Academy, che li guiderà nel processo creativo del personaggio. Ogni attore-spettatore avrà a disposizione così venti minuti per lavorare sulla scena con il maestro e regista e “montare” il proprio monologo pubblicamente. Sulla scena: l’attore-spettatore, il maestro di recitazione, e un musicista che accompagnerà l’evoluzione del processo creativo del personaggio. Per partecipare, basta scegliere un monologo e il personaggio e studiarlo a memoria. Avere memoria solida del testo sarà infatti condizione essenziale per lavorare sul processo creativo. Ingresso 5 euro.