"L'insostenibile leggerezza dell'etere", a Villa Filippina vizi e virtù di una tv che non c'è più

Sabato 24 agosto, alle 21:30, all’interno del Monsù Villa Filippina (Piazza San Francesco di Paola 18) si svolgerà lo spettacolo “L’insostenibile leggerezza dell’etere - vizi e virtù di una tv che non c’è più”. Un Video-Talk show per raccontare un'epoca che abbiamo vissuto e che amiamo ricordare, perché legata al nostro cambiamento culturale.

Sul palco Marcello Mordino e Mario Caminita racconteranno cosa facevamo in quegli anni: la scuola, la famiglia, i locali e i luoghi di ritrovo che frequentavamo, come fossimo seduti in un salotto a parlare di noi, senza Whatsapp, Facebook e Instagram, ma con le immagini di una televisione che rimpiangiamo e che sfoglieremo come un album di ricordi.

Una performance che racconta un'epoca ormai del tutto conclusa e che con un pizzico di nostalgia viene ancora ricordata. Un mondo senza social in cui ritmi e tempi erano completamente diversi. Ticket d'ingresso, con apericena 20€; Ticket d'ingresso, con consumazione 10€; Ticket d'ingresso, solo posto a sedere 7€. I biglietti sono acquistabili in prevendita presso la biglietteria del Parco Villa Filippina, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.