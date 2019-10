"L'Imperatrais Valentain" a Le Giuggiole, dalla favola nasce uno spettacolo per bambini

Possedeva cappelli, borse, borsette, bambole, biciclette ma soprattutto tanti uccelli rarissimi dai mille colori da far invidia a tutti i bambini del regno, ma lei non era mai contenta.

Così inizia la storia de "L'Imperatrais Valentain", uno spettacolo per bambini di e con Marcella Vaccarino e Gisella Vitrano, liberamente ispirato alla favola “La voliera d'oro” di Anna Castagnoli e Carl Cneut (edizioni Topipittori). Sarà messo in scena al Circolo Arci "Le Giuggiole" di via San Basilio 37 a Palermo domenica 27 ottobre alle ore 11.

L'unico desiderio della nostra imperatrais è quello di ricevere in dono il meraviglioso uccello parlante che le aveva fatto in visita in sogno. Le verrà chiesto d'esser più paziente, solo così potrà ottenere ciò che desidera. Ma questo uccello esiste davvero? Questo lo decideranno insieme a grandi e piccini, e per una volta il finale lo sceglieranno tutti gli intervenuti allo spettacolo. Una favola colorata e giocosa che racconta la bellezza della semplicità per essere felici con poco. Contributo a persona 5euro, ingresso riservato ai soci arci.