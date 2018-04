"Il principino" al teatro alla Guilla, la favola di Antoine De Saint Exupéry in uno spettacolo

Il Teatro alla Guilla presenta "Il principino", liberamente ispirato a “Il Piccolo Principe” di Antoine De Saint Exupéry. Adattamento e regia Valerio Strati con Milena Catalano e Dario Raimondi. Scene e costumi Dora Argento, assistente alla regia Gabriella Malerba. Videoproiezioni Emilio Orofino. Appuntamento per domenica 8 aprile ore 18.

“L’essenziale è invisibile agli occhi”, è una delle frasi che il personaggio della volpe dice al piccolo principe, ma è anche uno dei leit-motiv a cui il romanzo breve si ispira. Nel nostro lavoro, come nel racconto, la vicenda dell’aviatore, del principe, dei suoi incontri e delle sue scoperte, sono motivo per ritrovare la bellezza che c’è nel cuore di ognuno di noi. In special modo dentro ogni uomo che ha mantenuto viva la capacità di sognare e di immaginare, proprio come fanno i bambini. L’importanza dell’amore universale rende uniche e importanti le cose semplici e quotidiane. La gioia di vivere e “scoprire” dovrebbe sempre restare viva, anche negli adulti.

Le videoproiezioni e un tulle fanno apparire i personaggi che il principino incontra come fossero su un'altra dimensione, un’altra realtà. Le musiche e le coreografie raccontano i sette viaggi del protagonista. La scena è semplice, riempita da alcuni attrezzi e pezzi di ferraglia, residui dell’aereo caduto nel deserto che l’aviatore tenta di aggiustare.