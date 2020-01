"Il mio nome è nessuno", al Teatro Libero lo spettacolo tratto dall'Odissea di Omero

Il 12 gennaio, alle 17, al Teatro Libero va in scena Il mio nome è nessuno. Uno spettacolo per adulti e ragazzi tratto dall’Odissea di Omero, scritto e diretto da Salvo Dolce, che fa parte del cartellone domenicale Isola di Teatro. Una produzione adatta a tutte le età, una favola leggera e ironica, che vede sul palcoscenico Dario Frasca, Silvia Scuderi e Giuseppe Vignieri.

Tre attori in scena, una grande barca e animazioni in stop-motion accompagneranno il pubblico in un sorprendente viaggio per l’immaginazione che parte da Troia ed arriva a Itaca passando dalla terra dei ciclopi a quella dei Feaci, attraversando gli inferi, mari in tempesta e terre popolate da re, maghe, sirene e mostri marini.

“Un viaggio fatto di battaglie, preghiere, smarrimenti, riposi, inganni e sfide, esplorazioni, scoperte, fame e sazietà, uomini e dèi, disperazione e felicità, nostalgia e ritorno – spiega il regista - il ritorno verso Itaca dell’eroe per eccellenza: Ulisse. Un’Odissea in cui la tradizione del racconto si incontra con la modernità e indaga la natura e i limiti dell’uomo contemporaneo. Il viaggio dell’eroe più moderno di tutti i tempi prende vita sotto forma di divertissement in cui l’ironia, la giocosità e la leggerezza incontreranno momenti tragici e lirici in cui non viene persa di vista l’umanità dell’eroe omerico e dei personaggi che gli ruotano intorno”. Il costo del biglietto intero è 12 euro, ridotto per gli under 25, 8 euro.